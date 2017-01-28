27歲女子嘉義車站地下道暈倒 送醫不治

2017-01-28 21:20

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義車站今晚約7點傳出一名27歲女子，不明原因摔倒在車站地下道，市消防局第一大隊第一分隊獲報趕抵，發現該名女子已停止心肺功能，出現瀕死式呼吸，經使用AED（傻瓜電擊器）電擊急救2次，送往衛生福利部嘉義醫院急救，稍晚不治。

消防局指出，民眾報案說，該名女子打算到第二月台搭車返台中，在地下道樓梯附近疑摔倒昏厥。

嘉義車站表示，經調閱監視錄影畫面，沒發現女子自樓梯摔落跡象，而是在接近地下道的樓梯突然軟腳暈倒，不清楚原因。