約旅拍不拍照 男大生「足交」性侵少女
2017-01-28 21:31
［記者黃捷／台北報導］張姓男大生以千元代價，約15歲少女敏敏（化名）旅拍，並要求敏敏自備絲襪，但他赴約時根本沒帶相機，開口就要求敏敏穿絲襪，幫他「足交」至射精，還更進一步要求做愛，即使少女喊痛反抗，仍強行抽插數下才罷手，士林地方法院日前依強制性交罪，判張男3年4月徒刑。
判決指出，張男2015年某日，透過臉書結識敏敏，頻頻詢問敏敏罩杯、腿圍等私密數據，多次邀約旅拍，少女認為不妥多次拒絕，張男便以1000元代價，誘使敏敏答應，2人最後相約北市碰面。
張男見帶敏敏到旅館，給了敏敏1100元後，突然改口不拍照，只想坐床上聊天，卻將少女雙腳放在他大腿上撫摸，1個半小時後更大膽脫下褲子，以少女雙腳磨蹭陰莖至射精，嚇得少女不知所措。
張男食髓知味，進一步表示：「給抱就有6000元，給插就有9000元...」見敏敏沒有回應，就逕自將手伸進敏敏衣服撫摸胸部、下體，再褪去敏敏短褲，將敏敏雙腿放在肩上，企圖插入性器。
敏敏下體一陣撕裂，就痛的手推、腳踢反抗，但張男仍以體格優勢，強行抽插數次才拔出，再二度以敏敏雙腳磨蹭至射精，完事後不僅沒給錢，還要求敏敏答應交往，表示會幫忙負擔生活費。
敏敏隱忍多日，終將不愉快的經驗告訴母親，母親氣得報警提告。
張男開庭堅稱未違反少女意願，但合議庭認為他是利用敏敏涉世未深，家境不佳，以金錢誘惑才猥褻得逞，敏敏被插入當下明確抗拒，張男抽插數次後，又改以「足交」方式射精，犯行明確，且張男迄今未與少女家屬達成和解，仍依強制性交罪判刑。
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