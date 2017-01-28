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重振雄風不成反被切陽具 男子怒告診所不起訴

2017-01-28  19:46

［記者黃捷／台北報導］王姓男子因患攝護腺癌，多年前接受攝護腺切除手術，卻也因此「不舉」，他為重振雄風，至北市「新麗新醫美診所」，預計植入「充水式人工陰莖」，但劉姓醫師於手術進行時，評估狀況改植入「可折式人工陰莖」，未料王男龜頭因血流不足，半個月後發黑壞疽，陰莖反被切除一截，他認為診所有疏失提告，台北地檢署日前處分不起訴。

王男主張，他2014年至新麗新醫美診所，在診所建議下決定花35萬元植入充水式人工陰莖，但劉男卻在術中改植入可折式人工陰莖，術後多次回診，傷口都未好轉，半個月後龜頭更發黑，診所建議他轉診，他才至林口長庚醫院急診，被診斷出陰莖壞疽，最後開刀取出植入物，壞死部分也被切除。

劉男辯稱，術前有告知王男手術風險，手術進行到一半，發現王男陰莖海綿體萎縮嚴重，只能改變術式，王男因麻醉昏睡，當下無法告知，但術後有向王男解釋取得同意，並退還5萬元差價，王男接下來半個月間定期回診，診所都有妥善換藥，發現王男陰莖疑似有壞疽症狀，也立刻建議轉診。

醫事審議委員會鑑定指出，手術中因故必須變更術式，病患若無法表示意見，也沒有家屬在場，為謀求病患最大利益，醫師可依治療需要來判斷，術後再向病患解釋，劉男做法未違反醫療常規。

王男陰莖壞疽，可能因外傷、感染、術後癒合不良等因素引起，王男過去切除攝護腺時，就已傷害陰莖局部神經叢，導致血流不良，即便提早取出植入物，陰莖仍有可能壞死。

檢察官認為，王男術前並未指定植入充水式人工陰莖，單純聽從診所意見，且診所未違反醫療常規，術後也有給予相當處置，認定診所無過失，不予起訴。

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  • 男子至醫美診所預計植入「充水式人工陰莖」，但醫師於手術進行時，評估狀況改植入「可折式人工陰莖」，王男龜頭因血流不足，半個月後發黑壞疽，陰莖反被切除一截。（情境照）

    男子至醫美診所預計植入「充水式人工陰莖」，但醫師於手術進行時，評估狀況改植入「可折式人工陰莖」，王男龜頭因血流不足，半個月後發黑壞疽，陰莖反被切除一截。（情境照）

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