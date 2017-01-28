重振雄風不成反被切陽具 男子怒告診所不起訴
2017-01-28 19:46
［記者黃捷／台北報導］王姓男子因患攝護腺癌，多年前接受攝護腺切除手術，卻也因此「不舉」，他為重振雄風，至北市「新麗新醫美診所」，預計植入「充水式人工陰莖」，但劉姓醫師於手術進行時，評估狀況改植入「可折式人工陰莖」，未料王男龜頭因血流不足，半個月後發黑壞疽，陰莖反被切除一截，他認為診所有疏失提告，台北地檢署日前處分不起訴。
王男主張，他2014年至新麗新醫美診所，在診所建議下決定花35萬元植入充水式人工陰莖，但劉男卻在術中改植入可折式人工陰莖，術後多次回診，傷口都未好轉，半個月後龜頭更發黑，診所建議他轉診，他才至林口長庚醫院急診，被診斷出陰莖壞疽，最後開刀取出植入物，壞死部分也被切除。
劉男辯稱，術前有告知王男手術風險，手術進行到一半，發現王男陰莖海綿體萎縮嚴重，只能改變術式，王男因麻醉昏睡，當下無法告知，但術後有向王男解釋取得同意，並退還5萬元差價，王男接下來半個月間定期回診，診所都有妥善換藥，發現王男陰莖疑似有壞疽症狀，也立刻建議轉診。
醫事審議委員會鑑定指出，手術中因故必須變更術式，病患若無法表示意見，也沒有家屬在場，為謀求病患最大利益，醫師可依治療需要來判斷，術後再向病患解釋，劉男做法未違反醫療常規。
王男陰莖壞疽，可能因外傷、感染、術後癒合不良等因素引起，王男過去切除攝護腺時，就已傷害陰莖局部神經叢，導致血流不良，即便提早取出植入物，陰莖仍有可能壞死。
檢察官認為，王男術前並未指定植入充水式人工陰莖，單純聽從診所意見，且診所未違反醫療常規，術後也有給予相當處置，認定診所無過失，不予起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 退休言之過早 建仔續拚大聯盟
- 年輕世代要求 18趴6年退場可能提前
- 法鼓山法華鐘108響 揭開雞年序幕
- 自由廣場》記得白色恐怖 忘了殖民統治
- 舊愛們幸福放閃 邱澤以後盡量公開戀人
- 十歲童衝浪 鯊魚腳邊游
- 現身抗議黃之鋒現場 四海幫主楊德昀︰只是找人
- 17歲台灣好小子 今澳網攻頂
- 高雄欠繳逾百億健保費 延至2022年還清
- 王樂妍尬舞白家綺 深吻下馬威
- 澳網》蠻牛5盤拖垮小費德爾 澳網再度決戰費爸
- 美墨邊界 築牆Q&A
- 日最後經典武士 田中廣輔補位
- 川普和梅伊會面 強化美英商務關係
- 自由廣場》總統府來函
- 兩雞相鬥必有一傷
- 拜廟發紅包 縣市長春節不得閒
- 車城福安宮拜頭香 潘孟安帶千人共祈福
- 台鐵千人罷工？ 賀陳旦:不會耽擱民眾返鄉
- 擱置TTIP 歐盟官員批川普註定失敗
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
- NBA精選強檔 陪你迎金雞
- 小英初一發紅包 屏東鄉親先卡位
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 罵媒體、貼神秘字串 川普幕僚頻突槌
- 雪見旅遊 司馬限林道通了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Asia questions Trump’s plan for Mexican exports tax
- 徐生明的愛之味
- 「勾勾牌」退出球具市場 潘政琮換武器
- 1500份熱騰騰年菜 送獨老好過年
- 東芝擬售記憶體事業股權 傳鴻海有興趣
- 肉攤沒人顧 野貓啃完賣給客人吃
- 米非爆料舒米恩 床戲真做
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-president Ma gets green light for trip to US
- IKEA難民臨時屋 拿下2016年度設計獎
- 魚、菜價穩 應景水果貴1倍
- 脫歐程序法案 英相送交國會
- 芥菜、蒜苗俗啦 搶購笑呵呵
- 詹姆斯大三元 表弟壞了好心情
- 推人選戰柯P? 賴清德：依黨機制進行
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：重振雄風不成反被切陽具 男子怒告診所不起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分