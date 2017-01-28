正穿越平交道 單車阿伯突昏倒

2017-01-28 19:50

〔記者吳政峰／基隆報導〕一名年約70多歲的陳姓阿伯，大年初一中午從自家騎單車外出，行經基隆成功平交道時，突然一陣暈眩，隨即倒地，後方兩公尺即為鐵軌，幸好一旁有名站崗員警見狀，立刻將陳翁拉到旁邊，才結束這場新春平交道驚魂記。

陳男原想騎車去市場買東西，經過平交道時，突然一陣暈眩，重心不穩倒地，倒在地上動彈不得，離鐵道僅兩公尺遠，站在對向車道服勤的七堵派出所警員孫培剛看到，趕緊衝上前將他扶起，並把單車拉至一旁。

陳翁逐漸恢復意識，腿部些微擦傷，自稱不知為何就暈了，莫名其妙踉蹌倒地，感謝警方協助，但不需就醫。

孫培剛表示，陳翁倒地沒幾秒，平交道的柵欄就放下，警示音大鳴，1分多鐘後火車就經過，幸好陳翁無恙，休息數分鐘，再度跨上鐵馬完成他的新春採買任務。