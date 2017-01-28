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台鐵列車撞到不明物品 后里至豐原雙向單線行車
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採買年貨太趕？ 他騎機車將賣場推車拖回家

2017-01-28  19:04

〔即時新聞／綜合報導〕年節期間許多民眾都喜歡到大賣場採買年貨，不過今日在台中卻出現了奇景，原來是有人去家樂福購物後，竟然將賣場的推車直接用機車拖回家，讓路人看了紛紛傻眼，網友們也呼籲賣場一定要出來提告。

1位網友在「爆料公社」臉書社團發文表示，台中市豐原區的家樂福在今日下午4時許，發生民眾來買東西「順便」把推車拖走的事件，賣場人員得知此事後已開始處理此事。從照片中可以看到，推車就卡在機車的後把手上，一路被拖行遠離大賣場。

網友們看到後皆感到義憤填膺，直說這肯定要去告，畢竟這樣的行為「不是侵占就是竊盜」，還有人搭配知名的廣告詞，笑稱「整個城市都是他的家樂福」。某位網友則不禁感嘆，過年期間竟然真的有人忘記帶大腦出門。

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  • 台中有民眾今日去大賣場購物後，直接用機車把賣場推車拖回家。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

    台中有民眾今日去大賣場購物後，直接用機車把賣場推車拖回家。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

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