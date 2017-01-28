孤苦男沒錢吃飯偷紅包袋 警湊錢供吃飯過年
2017-01-28 18:51
〔記者王俊忠／台南報導〕24歲趙姓男子父親剛過世、又患肺病出院，身上沒錢、2天沒吃飯，大年初一凌晨，他翻找一輛機車欲竊取置物架內的兩個紅包袋（袋內無錢），被車主友人發現報警送辦。警方得知他孤苦身世，多名員警集資千餘元包小紅包給他吃飯、過年，要他省著點花、不再當小偷，早日恢復健康找頭路自食其力。
今午，趙男在市警四分局被移送地檢署前，四分局偵查隊煮火鍋吃午餐，火鍋內還剩一堆食物，警方就請趙男吃火鍋，趙竟然把火鍋吃個精光。員警嘆說，可見趙男餓了很久！
警方調查，住在南市安平區建平五街一棟公寓的林姓男子，今天凌晨2點開車回住處時，因忘了帶住處鑰匙外出，索幸窩在小客車上休息，等友人回來開門，不久他見趙男形跡鬼祟地在公寓前騎樓翻找他友人郭姓男子的機車。
趙在郭的機車前置物架內找到兩個紅包袋，還用手機燈光照射袋內有無錢財。這情景被林男瞧得清楚，他對趙男大喊「你在幹什麼！？不是你的東西，怎能亂拿？」趙見賊跡敗露、丟掉紅包袋，企圖逃離，但被林男追回並報警法辦。
沒有前科的趙男告訴警方，父親最近剛過世，母親早已與父親離婚，沒有往來，家裡沒有其他親人；他也剛治療肺病出院，還沒有工作，有2天沒有錢吃飯了，才會萌生歹念。
四分局警方見他身世孤苦，派出所與偵查隊員警分別請他吃年夜飯與火鍋，還送他一箱泡麵，幾位員警並湊資千餘元包個小紅包給他，叮囑他身體恢復健康後要去找工作、謀生，千萬不要再為飢寒起盜心了！
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