叫不醒兒子 婦人騎腳踏車求警相救

2017-01-28 18:00

［記者黃淑莉／雲林報導］一名婦人今天下午騎著腳踏車到雲林斗南分局古坑分駐所，神色慌張向值班員警求救，指其兒子在家中叫不醒，員警開警車載婦人回家查看，發現其兒子已昏迷，呼叫救護車到場救護，由於婦人家中堆滿雜物，員警與消防員4人合力將婦人兒子從2樓抬到戶外救護車送醫急救。

警方調查，77歲婦人陳母與患有精神疾病45歲兒子相依為命，陳男原在醫院治療，年前陳母特別將兒子接回家中一起過年，陳母向警方表示，兒子昨天一整天都在房內睡覺，她多次進房查看都無法叫醒，她以為兒子太累不以為意，今天中午要叫他起床吃飯，一樣叫不醒而且沒有反應。

陳母不知打110、119報案，急忙從家裡騎腳踏車到分駐所求救，古坑分駐所副所長石席于、警員陳仁上聽到後趕緊載著婦人返家查看，發現陳的兒子已昏迷且有失溫情況，急忙通報古坑消防分隊前往救護。

員警表示，陳家為低收入戶，陳母平日採菜、拾荒，屋內堆滿雜物，擔架無法進入，陳男身材壯碩，員警及消防員4人合力將他從2樓抬到屋外救護車，因失溫現仍在醫院急救中。