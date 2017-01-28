| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台鐵列車撞到不明物品 后里至豐原雙向單線行車
 首頁 > 社會

剛過年就讓民眾戴手銬？警所另類春節宣導

2017-01-28  18:26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕大年初一戴手銬開運？嘉義市警察局北門派出所突發奇想，利用除夕到初二春節期間，在派出所前及檜意森活村，設「警察開運服務站」，不只提供民眾報案、護鈔服務，宣導民眾防詐騙，還製作Q版「改運迎春」手銬，吸引民眾攜家帶眷來找警察「上銬開運」。

北門派出所長吳政緯說，檜意森活村每逢農曆春節遊客人潮多，除派員巡邏、交通疏導，希望用輕鬆的方式告知民眾，警方設有「警察開運服務站」提供報案跟防詐騙等資訊，因此還依照民間習俗戴手銬可去晦氣、迎好運，製作兩副Q版手銬，讓民眾「上銬開運」。

他說，服務站剛設置時，不少民眾觀望，因搭配可玩戳戳樂等遊戲，吸引家長帶小朋友一起戴手銬，隨後就有3、40名民眾好奇體驗，其中還有情侶一起上手銬，更有一名汽車駕駛路過看見，將車停靠路邊前來詢問、體驗，明天上午10點，「警察開運服務站」還會出現在檜意森活村，歡迎民眾參加。

廣告
  • 市警察局北門派出所設警察開運服務站，讓民眾戴Ｑ版手銬開運，不少小朋友戴手銬拍照留念。（記者王善嬿翻攝）

    市警察局北門派出所設警察開運服務站，讓民眾戴Ｑ版手銬開運，不少小朋友戴手銬拍照留念。（記者王善嬿翻攝）

  • 北門派出所警察開運服務站，提供Ｑ版手銬讓民眾戴手銬開運，十分吸睛。（記者王善嬿攝）

    北門派出所警察開運服務站，提供Ｑ版手銬讓民眾戴手銬開運，十分吸睛。（記者王善嬿攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初一】新年有餘
剩菜新食✿料理變身
過年解膩✿蔬食年菜
親友聚會✿開胃小菜
年節廚餘輕鬆處理
轉寄

標題：剛過年就讓民眾戴手銬？警所另類春節宣導


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月28日‧星期六‧丁酉年正月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.