剛過年就讓民眾戴手銬？警所另類春節宣導

2017-01-28 18:26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕大年初一戴手銬開運？嘉義市警察局北門派出所突發奇想，利用除夕到初二春節期間，在派出所前及檜意森活村，設「警察開運服務站」，不只提供民眾報案、護鈔服務，宣導民眾防詐騙，還製作Q版「改運迎春」手銬，吸引民眾攜家帶眷來找警察「上銬開運」。

北門派出所長吳政緯說，檜意森活村每逢農曆春節遊客人潮多，除派員巡邏、交通疏導，希望用輕鬆的方式告知民眾，警方設有「警察開運服務站」提供報案跟防詐騙等資訊，因此還依照民間習俗戴手銬可去晦氣、迎好運，製作兩副Q版手銬，讓民眾「上銬開運」。

他說，服務站剛設置時，不少民眾觀望，因搭配可玩戳戳樂等遊戲，吸引家長帶小朋友一起戴手銬，隨後就有3、40名民眾好奇體驗，其中還有情侶一起上手銬，更有一名汽車駕駛路過看見，將車停靠路邊前來詢問、體驗，明天上午10點，「警察開運服務站」還會出現在檜意森活村，歡迎民眾參加。