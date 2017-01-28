除夕夜企圖性侵不成 廟公施暴19歲女
2017-01-28 17:01
［記者鄭淑婷／桃園報導］19歲女子與家中開宮廟的徐姓男子交往，男友2年前當兵後提分手，她仍住在宮廟幫忙56歲徐父處理廟務，她指控，除夕夜當晚徐父企圖不軌，她極力反抗卻遭扯髮、毆打並軟禁，她趁機打電話向媽媽求救，女子被救出時臉上滿是瘀青，警方已通知徐父到案說明。
被害女子的媽媽表示，她在工廠上班撫養女兒長大，在朋友介紹下到桃園市徐父開設的宮廟拜拜、問事，一起去的女兒因此認識了徐男並交往，正值叛逆期的女兒執意搬到宮廟，兩人還曾為此大吵一架，最後還是默許女兒的想法，2年前徐男當兵後就提分手，女兒想挽回這段感情，在徐父的建議下留在宮廟幫忙廟務。
被害女子指控，除夕夜吃完晚飯後她回到房間休息，晚上11點多徐父突然闖進房間，猛力抱住她說：「我想要照顧妳！」她拚命反抗將徐父推開，反遭扯髮、毆打並軟禁在房內，徐父要她不准對外透露，否則家人會出事，她擔心遭遇不測，趁機打電話向媽媽求救。
女子媽媽及媽媽男友，獲報後連夜前往救人，雙方僵持一陣子，徐父才開門放人，女子送醫救治，左眼瘀青、有腦震盪等現象，警方獲報後已介入調查，並通知徐父到案說明。
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