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新莊火警濃煙沖天 竟是民眾在頂樓燒雜物

2017-01-28  16:08

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區民安西路今日下午1時53分左右，發生民宅火警，濃濃的黑煙直沖天際，警消到場撲滅後，發現竟然是民眾在頂樓燃燒雜物。

有網友在「爆料公社」臉書社團PO出影片表示，在新莊民安西路附近發生大火，消防車一直趕來。其他網友看到後紛紛祈禱不要有人傷亡。隨後新北消防單位臉書的小編留言表示，火災已於下午2時11分撲滅，沒有人員受困或受傷，起火原因為頂樓在燒雜物。

網友們得知後相當氣憤，認為肇事者根本沒有常識，竟然在頂樓直接燃燒廢棄物，讓消防員多跑了一趟，網友們希望如果這種行為有違法的話，一定要給肇事者開罰單。

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  • 新北市新莊民安西路今日下午發生民宅火警，警消到場灌救後，發現竟是有人在頂樓燃燒雜物。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

    新北市新莊民安西路今日下午發生民宅火警，警消到場灌救後，發現竟是有人在頂樓燃燒雜物。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

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