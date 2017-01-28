勸遊客勿停車起口角 志工拿刀砍車
2017-01-28 15:32
〔記者俞肇福／基隆報導〕大年初一，基隆市發生民眾停車起口角，拿刀砍車窗事件，嚇壞車內5歲男童；基隆市警察局第二分局正濱派出所今早上9時許接獲報案，立即前往查處，訊後將拿刀砍窗的李男依違反社會秩序維護法送辦。
66歲李姓男子在基隆市某社區擔任清潔志工，今日上午9時許見從桃園來的陳姓遊客一家人，停車擋住社區出入口，好心上前勸說「不要停在這，擋住進出的地方」，未料雙方發生口角。
李男因事前有喝少許的酒，突然情緒失控拿一把30公分的殺魚刀，砍向陳男的休旅車左後車窗，留下一道清晰的裂痕。當時車內除陳姓夫妻外，另有2名年約5、6歲的孩童，被李男的舉動嚇壞。
32歲陳男趁大年初一帶全家人外出到基隆走春，想看看基隆美麗的海景，未料卻發生衝突，只好報警處理，員警到場將李男帶回派出所，陳男向警方表示，不追究車窗破損、不提告。警方訊後依社會秩序維護法裁罰。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 退休言之過早 建仔續拚大聯盟
- 年輕世代要求 18趴6年退場可能提前
- 法鼓山法華鐘108響 揭開雞年序幕
- 自由廣場》記得白色恐怖 忘了殖民統治
- 舊愛們幸福放閃 邱澤以後盡量公開戀人
- 十歲童衝浪 鯊魚腳邊游
- 現身抗議黃之鋒現場 四海幫主楊德昀︰只是找人
- 17歲台灣好小子 今澳網攻頂
- 高雄欠繳逾百億健保費 延至2022年還清
- 王樂妍尬舞白家綺 深吻下馬威
- 澳網》蠻牛5盤拖垮小費德爾 澳網再度決戰費爸
- 美墨邊界 築牆Q&A
- 日最後經典武士 田中廣輔補位
- 川普和梅伊會面 強化美英商務關係
- 自由廣場》總統府來函
- 兩雞相鬥必有一傷
- 拜廟發紅包 縣市長春節不得閒
- 車城福安宮拜頭香 潘孟安帶千人共祈福
- 台鐵千人罷工？ 賀陳旦:不會耽擱民眾返鄉
- 擱置TTIP 歐盟官員批川普註定失敗
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
- NBA精選強檔 陪你迎金雞
- 小英初一發紅包 屏東鄉親先卡位
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 罵媒體、貼神秘字串 川普幕僚頻突槌
- 雪見旅遊 司馬限林道通了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Asia questions Trump’s plan for Mexican exports tax
- 徐生明的愛之味
- 「勾勾牌」退出球具市場 潘政琮換武器
- 1500份熱騰騰年菜 送獨老好過年
- 東芝擬售記憶體事業股權 傳鴻海有興趣
- 肉攤沒人顧 野貓啃完賣給客人吃
- 米非爆料舒米恩 床戲真做
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-president Ma gets green light for trip to US
- IKEA難民臨時屋 拿下2016年度設計獎
- 魚、菜價穩 應景水果貴1倍
- 脫歐程序法案 英相送交國會
- 芥菜、蒜苗俗啦 搶購笑呵呵
- 詹姆斯大三元 表弟壞了好心情
- 推人選戰柯P? 賴清德：依黨機制進行
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：勸遊客勿停車起口角 志工拿刀砍車
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分