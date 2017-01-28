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勸遊客勿停車起口角 志工拿刀砍車

2017-01-28  15:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕大年初一，基隆市發生民眾停車起口角，拿刀砍車窗事件，嚇壞車內5歲男童；基隆市警察局第二分局正濱派出所今早上9時許接獲報案，立即前往查處，訊後將拿刀砍窗的李男依違反社會秩序維護法送辦。

66歲李姓男子在基隆市某社區擔任清潔志工，今日上午9時許見從桃園來的陳姓遊客一家人，停車擋住社區出入口，好心上前勸說「不要停在這，擋住進出的地方」，未料雙方發生口角。

李男因事前有喝少許的酒，突然情緒失控拿一把30公分的殺魚刀，砍向陳男的休旅車左後車窗，留下一道清晰的裂痕。當時車內除陳姓夫妻外，另有2名年約5、6歲的孩童，被李男的舉動嚇壞。

32歲陳男趁大年初一帶全家人外出到基隆走春，想看看基隆美麗的海景，未料卻發生衝突，只好報警處理，員警到場將李男帶回派出所，陳男向警方表示，不追究車窗破損、不提告。警方訊後依社會秩序維護法裁罰。

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  • 陳姓遊客因為停車在社區門口，被勸導移車與志工起口角；志工後來拿刀來砍汽車窗，被警方送辦。（記者俞肇福翻攝）

    陳姓遊客因為停車在社區門口，被勸導移車與志工起口角；志工後來拿刀來砍汽車窗，被警方送辦。（記者俞肇福翻攝）

  • 清潔志工李男勸導移車，與對方衝突，憤而拿殺魚刀砍車子。（記者俞肇福翻攝）

    清潔志工李男勸導移車，與對方衝突，憤而拿殺魚刀砍車子。（記者俞肇福翻攝）

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