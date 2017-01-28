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疑放炮不慎釀火災 鐵皮平房付之一炬

民宅付之一炬。（記者彭健禮攝）

2017-01-28  14:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮新民里一戶鐵皮平房，今天中午12點多發生火警，住戶林姓母子及時逃生，沒有大礙，但住平房遭大火燒毀；失火前，有小朋友在平房旁空地玩爆竹，有人懷疑是施放爆竹不慎造成，警方將進一步調查釐清。

苗栗縣消防局今天中午12點20分許，接獲報案指後龍鎮新民里西社路一戶民宅失火，派遣後龍、特搜、造橋、苗栗等4分隊7輛救災車輛前往灌救。

消防人員到場，平房冒出大量濃煙，掌握林姓母子已逃出後，立即出水灌救，但因平房為鐵皮、夾板結構，悶燒情形嚴重，火勢半小時後撲滅，但面積20多坪的平房已付之一炬。

警、消表示，民宅失火前，曾有小朋友在民宅旁的廟埕玩爆竹，地上也還留有不少未施放的沖天炮，懷疑是小朋友施放爆竹不慎，引發火警，將進一步調查釐清。

當地里長也趕往關心；他說，可能是小朋友在玩沖天炮時，沖天炮飛射入民宅旁的竹林內，因近來天乾物燥，引燃乾葉延燒到民宅。

消防局表示，起火原因仍待調查，並強調農曆新年，國人不免會施放爆竹慶賀，呼籲一定要注意火星，避免在住宅區等人口稠密的地方施放；若釀成火警，恐得面臨公共危險罪責。

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  • 苗栗縣後龍鎮新民里1戶鐵皮平房失火。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣後龍鎮新民里1戶鐵皮平房失火。（記者彭健禮攝）

  • 火警現場一旁廟埕，還留有未施放的沖天炮。（記者彭健禮攝）

    火警現場一旁廟埕，還留有未施放的沖天炮。（記者彭健禮攝）

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