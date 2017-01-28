初一遇火神 彰化沙發工廠燒精光

彰化埤頭一間沙發工廠上午發生火警。（記者陳冠備翻攝）

2017-01-28 12:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕這下年難過了！彰化縣埤頭鄉一間沙發工廠，今日早上7點多發生火警，警消獲報趕抵現場後，發現整座鐵皮工廠已經陷入火海，火勢猛烈還波及一旁民宅，警消立即佈水線搶救，火勢約在1個多小時後受到控制，消防隊員進入屋內搜索未發現有人員受困。

彰化消防局第四大隊大隊長葉清添表示，今日早上7點44分消防局獲報後，立即出動20輛消防水車前往灌救，現場火勢猛烈，數百坪廠房全面延燒，由於現場都是易燃物，火舌一度波及周邊民宅，造成部分停在騎樓下的自小客車毀損，所幸無人員傷亡，火勢在8點51分受控制，確切起火原因尚待釐清。

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