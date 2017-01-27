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20年來沒年夜飯 男子槍擊母親男友的店
2017-01-27 23:06
〔記者王捷／台南報導〕26日小年夜，台南某腳底按摩館遭BB彈襲擊，落地窗遭擊碎，警方循線發現張姓男子涉嫌重大，在27日上午7時許，將張男逮捕到警分局，張男向警方供稱，是因為他約20年都被母親男友趕出門，連過年都無法吃團圓飯，覺得被受冷落，因此才會到郭男開的按摩館開槍BB槍警告。
25歲的張男，跟60多歲的周姓母親同住，去從父親過世後，母親改嫁又有許多男友，不過自從約20年前，母親認識郭男後，他就無法常常回家，因為郭男只要來家裡過夜，就不願意看到張男，每年過年感到特別孤獨，今年小年夜他又被趕出門，讓他心生憤恨，所以想找郭男理論。
不過郭男不願與張男見面，讓張男碰軟釘子，讓張男決定想給郭男警告，返家拿出之前買的BB槍，再到郭男開設的按摩店一陣猛射。郭男與員工嚇得報案，警方到場後，在現場發現10多顆鋼珠BB彈，並懷疑張男涉嫌重大。
昨日上午，警方通知張男到分局說明，張男坦承，是因為不滿不能回家吃團圓飯，所以才憤而開槍洩憤，警方起出兩把空氣槍，不過其中一把仿製沙漠之鷹的空氣槍被判定有殺傷力，因此將張男依涉嫌槍砲彈藥管制條例移送法辦。
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