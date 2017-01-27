| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
年前修修臉 美學心指標
 首頁 > 社會

20年來沒年夜飯 男子槍擊母親男友的店

2017-01-27  23:06

〔記者王捷／台南報導〕26日小年夜，台南某腳底按摩館遭BB彈襲擊，落地窗遭擊碎，警方循線發現張姓男子涉嫌重大，在27日上午7時許，將張男逮捕到警分局，張男向警方供稱，是因為他約20年都被母親男友趕出門，連過年都無法吃團圓飯，覺得被受冷落，因此才會到郭男開的按摩館開槍BB槍警告。

25歲的張男，跟60多歲的周姓母親同住，去從父親過世後，母親改嫁又有許多男友，不過自從約20年前，母親認識郭男後，他就無法常常回家，因為郭男只要來家裡過夜，就不願意看到張男，每年過年感到特別孤獨，今年小年夜他又被趕出門，讓他心生憤恨，所以想找郭男理論。

不過郭男不願與張男見面，讓張男碰軟釘子，讓張男決定想給郭男警告，返家拿出之前買的BB槍，再到郭男開設的按摩店一陣猛射。郭男與員工嚇得報案，警方到場後，在現場發現10多顆鋼珠BB彈，並懷疑張男涉嫌重大。

昨日上午，警方通知張男到分局說明，張男坦承，是因為不滿不能回家吃團圓飯，所以才憤而開槍洩憤，警方起出兩把空氣槍，不過其中一把仿製沙漠之鷹的空氣槍被判定有殺傷力，因此將張男依涉嫌槍砲彈藥管制條例移送法辦。

廣告
  • 張姓男子因不滿約20年不能回家過年，憤而向母親的男友開槍警告。（記者王捷攝）

    張姓男子因不滿約20年不能回家過年，憤而向母親的男友開槍警告。（記者王捷攝）

  • 郭姓男子經營的足底按摩店遭彈襲。（記者王捷翻攝）

    郭姓男子經營的足底按摩店遭彈襲。（記者王捷翻攝）

  • 張男交出兩把空氣槍，其中一把槍被判斷有殺傷力。（記者王捷翻攝）

    張男交出兩把空氣槍，其中一把槍被判斷有殺傷力。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 槍擊 洩憤 空氣槍 開槍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【除夕】圍爐食譜
百道年菜✧道道精采
團圓好菜✧澎派海味
過年必吃✧長年菜
新年拜這些用意是...
轉寄

標題：20年來沒年夜飯 男子槍擊母親男友的店


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月27日‧星期五‧丙申年臘月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.