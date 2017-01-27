邱惠美舔耳照男主角 陳進利：我最重男女份際

邱惠美舔耳陳進利的照片遭流出，讓她火大喊告。（取自童仲彥媒體群組）

2017-01-27 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥爆出家暴風波，還對美女助理邱惠美公開示愛，引發外界關注。邱惠美遭黃埔獅子會創會會長袁慶方出具照片，爆料曾在獅子會例會上對身為會員的監察院前副院長陳進利，做出舔耳朵的不雅動作。陳進利今天對此不滿表示，「為什麼把我扯進來？」

根據《蘋果日報》報導，陳進利今天表示，當天的場合是幫3個人過生日的慶生會，他對邱惠美的動作沒印象，也不知道被拍照，還強調自己為人一向最重男女份際，現在流出這照片好像在故意醜化他，「他們男女的事，為什麼把我扯進來？」

在近日流出的這張照片中，陳進利的臉被抹上奶油，與會眾人則起鬨要邱惠美舔掉奶油。邱惠美認為，她身為一個會長，為了大家開心做這樣動作，「我到底哪裡做錯了？」