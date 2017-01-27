| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
年前修修臉 美學心指標
 首頁 > 社會

邱惠美舔耳照男主角 陳進利：我最重男女份際

邱惠美舔耳陳進利的照片遭流出，讓她火大喊告。（取自童仲彥媒體群組）

2017-01-27  17:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥爆出家暴風波，還對美女助理邱惠美公開示愛，引發外界關注。邱惠美遭黃埔獅子會創會會長袁慶方出具照片，爆料曾在獅子會例會上對身為會員的監察院前副院長陳進利，做出舔耳朵的不雅動作。陳進利今天對此不滿表示，「為什麼把我扯進來？」

根據《蘋果日報》報導，陳進利今天表示，當天的場合是幫3個人過生日的慶生會，他對邱惠美的動作沒印象，也不知道被拍照，還強調自己為人一向最重男女份際，現在流出這照片好像在故意醜化他，「他們男女的事，為什麼把我扯進來？」

在近日流出的這張照片中，陳進利的臉被抹上奶油，與會眾人則起鬨要邱惠美舔掉奶油。邱惠美認為，她身為一個會長，為了大家開心做這樣動作，「我到底哪裡做錯了？」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 邱惠美 陳進利
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【除夕】圍爐食譜
百道年菜✧道道精采
團圓好菜✧澎派海味
過年必吃✧長年菜
新年拜這些用意是...
轉寄

標題：邱惠美舔耳照男主角 陳進利：我最重男女份際


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月27日‧星期五‧丙申年臘月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.