小年夜喝茫了 男子掉落3米高大排

2017-01-27 17:02

［記者謝武雄／桃園報導］25歲張姓男子小年夜與友人喝酒，喝到今天清晨才返家，未料，經過楊梅區金山街天成醫院旁大排水溝水，由於精神有些恍惚，不慎掉落3米高的大排水溝中，直到早上9時26分被民眾發現報案，當地陽明里長鍾能錦獲悉後，號召里民配合警消，才順利將張姓男子救起，幸無大礙。

消防隊救護人員到達現場後，立刻將張姓男子固定，隨後，鍾能錦號召里民到場，大家合力以消防車當固定點，將繩索器材與籃式擔架緩緩垂降到大排底部，並利用現場地形地物，順利將患者救出。

消防人員發現張姓民眾生命徵象穩定、意識清楚、腰部有一處腫脹疼痛以及肢體多處擦傷，只是身上還有酒味，由於張姓男子由高處墜落，消防人員也給予頸圈長背板固定，是否有腰椎傷害，需要住院檢查治療。