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舔耳照惹火邱惠美 拍照者：她平常就會做這些動作

邱惠美舔耳陳進利的照片遭流出，讓她火大喊告。（取自童仲彥媒體群組）

2017-01-27  16:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥對美女助理邱惠美公開示愛，引發外界關注，尤其外型亮眼的邱惠美不斷被爆料起底，包括被黃埔獅子會創會會長袁慶方出具照片，指控邱在黃埔獅子會的例會上，竟對身為會員的前監察院副院長陳進利，做出舔耳朵的不雅動作，讓邱惠美嗆聲提告，而袁慶方也強硬回應「我什麼都不怕」。

根據《蘋果日報》報導，袁慶方表示，近日在網路上流傳的舔耳照，就是她本人所拍，雖然邱惠美聲稱那只是利用錯位製造效果的照片，但「是不是她心裡應該很明白」。袁慶方強調，邱惠美非常會顛倒黑白，如果邱不做這些不雅動作，她又怎麼能拍到照片，她強調邱平常就會做這些動作，真要告她一點都不怕。

針對邱惠美認為自己身為會長，為了讓大家開心而做這動作，「到底哪裡做錯？」袁慶方反問，「為什麼當了會長就要舔人家耳朵？」袁慶方指出，黃埔獅子會本來有禁酒的規定，但邱惠美當了會長之後就開始破功，她實在看不下去，加上兩人有一些金錢糾紛，因此決定公開照片。

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