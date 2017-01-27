載正妹打手槍猥褻 運將辯「抓癢」逃罰

2017-01-27 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市陳姓女子去年11月3日下午1時許，在信義區吳興街、基隆路口攔計程車，搭乘過程中卻驚見林姓司機做出「打手槍」的自慰動作，她下車後立即到警局報案性騷擾。然而在車行調查處理時，林男辯稱自己生殖器部位因為罹患菜花、泡疹等多種疾病而發癢，他忍不住才伸手去抓，車行竟採信而認定申訴不成立，氣得陳女提出再申訴。

根據《蘋果日報》報導，陳女指出，她案發當天搭到林男的計程車，上車不久後感覺車子異常搖晃，又注意到林姓司機不斷透過後照鏡偷喵她，她仔細觀察後發現，林男竟右手單手抓方向盤開車，左手伸入褲襠「打手槍」。林男後來察覺陳女發現其猥褻行為，索性也不遮掩，邊自慰邊開到目的地。

陳女再指出，她因為怕司機對她性侵害，當下不敢出聲制止，只拍下林姓司機的計程車駕駛人執業登記證，但因為太害怕而忘記錄影存證。她報警處理後，警方依據《性騷擾防治準則》第7條規定，要求林男所屬的計程車隊處理，但因為林男出具自己罹患尖形濕疣（菜花）、泡疹、輸尿管結石、包皮過長的診斷證明，車行竟據此認定沒有性騷擾。

對此，陳女不滿表示，林男的診斷證明是去年12月23日所開，根本是案發後才特意去開出來規避法律制裁，此外，她案發當天看見林男生殖器整個露出，和一般抓癢情形顯然不同，她已提出再申訴。另據了解，林男在陳女的案件之後，又被其他乘客檢舉開車打手槍，目前也在調查中。