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土城工廠除夕火災 警消勇救4名外勞

2017-01-27  14:03

〔即時新聞／綜合報導〕新北市土城區承天路的鐵工廠今日上午9時左右竄出火苗，警消到場後發現窗戶中冒出濃濃黑煙，立即展開灌救並派出人員入內搜查，最後成功救出4名外勞，沒有任何傷亡。

據《三立新聞》報導，新北市消防局指出，一接獲通報後就動員10個分隊共30輛消防車趕赴火場，起火地點為3層樓的鐵皮屋，總面積約500坪左右。消防員一方面佈下水線灌救，並爬梯從3樓窗戶破窗進入，協助屋內的4名外勞脫困，約30分鐘後就撲滅火勢。

新北消防局懷疑起火點是在1樓辦公室，由於適逢除夕行政人員全部都休假，辦公室今日應無人使用，因此初步研判可能是電線走火引發火災，詳細原因還需進一步調查。

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  • 土城一間鐵工廠於今日發生火災，警消成功救出4名外勞。（圖擷自Google地圖）

    土城一間鐵工廠於今日發生火災，警消成功救出4名外勞。（圖擷自Google地圖）

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