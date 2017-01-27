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返鄉西濱路口5車追撞 1家3口受傷無大礙

2017-01-27  12:51

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今天是除夕，國道返鄉車流大，許多用路人紛紛改走台61線西濱快速公路躲避塞車，西濱公路苗栗縣苑裡路段，今天上午發生追撞車禍，潘姓男子駕休旅車疑因一時分神，高速追撞前方等候紅燈的休旅車，造成5輛車撞成一團，其中被追撞的姜姓男子一家3口頭部撞傷，緊急送醫檢查後幸無大礙，均已出院。

警方調查，23歲的潘姓男子今天上午駕小客車，經由台61線西濱快速公路欲返鄉過年，當行經西濱苗栗縣苑裡段140號縣道路口時，疑因分神高速追撞前方等候紅燈的休旅車，

現場造成2輛休旅車及3輛小客車撞成一團，其中潘男及姜男所駕休旅車，車頭及後半部受創嚴重，零件散落一地，現場一片零亂，此事故也造成西濱公路大塞車。

家住桃園市的56歲姜姓男子駕小客車內載妻女，因突來的撞擊，3人頭部撞傷，緊急送往苑裡李綜合醫院救治，經檢查後，均為輕傷，幸無大礙，已出院返家。

從事通信業的肇事潘姓駕駛無奈的說，當時準備拿東西才分神，未注意前方車輛煞停等紅燈；一下子造成這麼多車輛受損，恐怕連年終獎金都不夠賠。

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  • 台61線西濱快速公路苗栗縣苑裡鎮路段，發生5車追撞，撞成一團。（記者張勳騰翻攝）

    台61線西濱快速公路苗栗縣苑裡鎮路段，發生5車追撞，撞成一團。（記者張勳騰翻攝）

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