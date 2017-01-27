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偷車繳費還大喇喇撿錢 偷車賊這下「露臉」了

2017-01-27  13:20

［記者謝武雄／桃園報導］張姓男子昨天開著自小貨車到衛生福利部桃園醫院，沒想到車子遭竊，張姓男子調閱監視系統發現，竊嫌在離去繳費時，由於零錢掉落地面，還下車撿錢，被錄下清晰的正面畫面，張姓男子友人今天將畫面PO上爆料公社，請大家幫忙抓賊。

警方接獲民眾報案後，調閱監視系統，發現竊賊於昨天下午1時41分進入車內，隨後發動車子，於1時51分駛出收費亭，隨後沿桃園區中山路往中壢方向離去；竊賊在收費亭繳費時，原本是坐在駕駛座，竊賊左手拿著零錢伸出車窗繳費時，由於收費員沒有拿好，零錢掉落地面，竊賊隨後開車門下車撿零錢，才被錄下清晰的正面畫面。

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  • 竊嫌下車撿零錢，被錄下清晰正面畫面。（警方提供）

    竊嫌下車撿零錢，被錄下清晰正面畫面。（警方提供）

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