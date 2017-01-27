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悲！失聯大學退學生自殺身亡
2017-01-27 11:50
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者蔡宗勳／民雄報導〕老家在彰化縣鹿港鎮的25歲廖姓男子，遭中正大學退學之後，仍在嘉義縣民雄鄉三興村租屋居住，日前廖因阿公病逝疑出現輕生念頭，24日早上騎腳踏車外出後失聯，家人報案協尋，結果今天早上在民雄鄉松山村的一座鐵塔下發現廖的遺體。
廖男失聯後，家人曾到民雄鄉尋找，並在其租屋處的電腦內發現搜尋記錄上有上吊繩索綑綁方式，疑似有輕生念頭，家人心急如焚，趕緊向報案協尋，警方和搜救人員立即展開搜索，但都無所獲。
嘉義縣警方曾調閱附近監視器影像，發現廖男24日早上8點左右騎腳踏車出門，往竹崎、梅山山區移動，但進行搜尋都沒找到人，今天早上搜尋人員再度出動，在鐵塔下發現疑上吊身亡的廖某。
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