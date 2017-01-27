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癌末男保外就醫 豁出命了持毒擁槍還嗆警

2017-01-27  12:07

〔記者劉慶侯／台北報導〕罹口腔癌末期的41歲男子吳寶進，認為自己命活不久，獲得保外就醫機會後，索幸大喇喇的擁槍持毒，動輒向人嗆聲拚命賭輸贏，結果再被台北市刑警大隊偵五隊緝獲。

警方表示，吳嫌曾於103年底因涉嫌持有制式貝瑞塔手槍，被北市刑大偵五隊逮捕，吳104年7月間入獄服刑，但因罹患口腔癌第四期獲准保外就醫，目前獨居在新北市淡水區新市鎮一帶，定期向獄方報到。

但警方近期接到線報，吳涉嫌擁槍自重行蹤飄忽，經鎖定蒐證，發現吳男因病痛纏身，情緒起伏不穩，每天都會向朋友抒發癌末心情，並曾大肆炫耀持有槍枝，慫恿朋友輸贏，渾然無畏會遭警追查。

此外，吳嫌仍四處尋覓想購買槍枝，表示不想在有生之年「有所遺憾」，不僅向友人挑釁，更嗆表示「冬防」將開出新春第一砲，給警方難堪。

北市刑大偵五隊利用吳嫌正欲出門前往醫院領取檢驗報告，員警一擁而上，隨後在他住處查扣霰彈槍1支、霰彈槍子彈2發、毒品安非他命3.8公克、吸食器等贓證物。

警詢中，吳嫌坦承持有槍械和毒品，也不斷搖頭表示，又是栽在北市刑大五隊手上，又是個「歹年冬」了，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送新北地檢察署偵辦。

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  • 癌末男吳寶進被警方查獲擁槍持毒。（記者劉慶侯翻攝）

    癌末男吳寶進被警方查獲擁槍持毒。（記者劉慶侯翻攝）

  • 癌末男吳寶進被警方查獲持毒。（記者劉慶侯翻攝）

    癌末男吳寶進被警方查獲持毒。（記者劉慶侯翻攝）

  • 癌末男吳寶進被警方查獲擁槍自重。（記者劉慶侯翻攝）

    癌末男吳寶進被警方查獲擁槍自重。（記者劉慶侯翻攝）

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