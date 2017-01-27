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傻眼！ 比丘尼車子停進消防隊 還要人幫她倒車

2017-01-27  11:06

〔即時新聞／綜合報導〕台中市消防局水湳分隊遇上30年來都沒看過的怪事！日前有位比丘尼開車行經附近要去拿藥，看到水湳分隊的車庫裡有空位，竟然直接駛入停在救護車車位上，經過勸導後比丘尼竟說自己不是很會開車，還要消防員幫她倒車到馬路上，讓水湳分隊的職員都傻眼。

據《三立新聞》報導，當時比丘尼毫不猶豫地打右轉燈，就把轎車開進消防分隊的車庫，讓值班人員事後回想時直呼「滿狂的」，等到比丘尼下車後，在場的消防員就連忙上前詢問，才知道她是要去拿藥，整個過程大概停在救護車位上2分鐘。

水湳分隊長林吳亮庭表示，這位比丘尼似乎不是很熟悉該如何駕駛，最後只好派出同仁幫忙比丘尼倒車回馬路上。至於這種行為有無犯法？分隊長指出，在車庫外是紅線禁止停車，民眾若停在上面可罰600到1200元，若妨礙到救護、救災路線，可能會涉及妨礙公務罪，但直接停到消防車庫裡面的話，只能用口頭勸說的方式解決。

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  • 台中市消防局水湳分隊日前出現一件怪事，有位比丘尼竟將車輛停近消防分隊車庫的救護車位上。（圖擷自Google街景）

    台中市消防局水湳分隊日前出現一件怪事，有位比丘尼竟將車輛停近消防分隊車庫的救護車位上。（圖擷自Google街景）

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