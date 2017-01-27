| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 社會

酒駕撞斷消防栓 喇叭手「盧」半天不酒測

2017-01-27  10:41

〔記者蘇福男／高雄報導〕54歲劉姓男子今天凌晨酒駕撞斷路邊消防栓，車子翻覆人擦傷，面對警方酒測時裝瘋賣傻，警方故意激他「不會吹」，劉男竟自豪當年當兵是吹喇叭的，盧了老半天，最後乖乖就範，酒測值高達0.66 毫克，當場被帶回警局偵辦。

今天凌晨1點多，劉男酒駕行經城峰路，疑因閃車不慎撞斷路邊消防栓，車子翻覆人輕微擦傷，消防人員將他救出，警方聞到他身上有酒味進行酒測。

劉男心虛開始裝瘋賣傻，吹起酒測器有氣無力，警方故意激他不會吹，劉男很不服氣回嗆說：「我軍中吹喇叭的，怎麼可能不會吹！」但吹了好幾次，酒測器依然無法偵測，盧了老半天，警方告知再不吹出來，依法可以強制送醫抽血。

劉男眼見無計可施，便乖乖使出吹喇叭本領，這一吹酒測值高達0.66 毫克，警方當場上銬帶回偵辦。

相關影音

廣告
  • 男子酒駕翻車並撞斷消防栓。（記者蘇福男翻攝）

    男子酒駕翻車並撞斷消防栓。（記者蘇福男翻攝）

  • 消防栓被酒駕車輛撞斷，水流滿地。（記者蘇福男翻攝）

    消防栓被酒駕車輛撞斷，水流滿地。（記者蘇福男翻攝）

  • 肇事車主為了躲避酒測，跟警方盧了老半天。（記者蘇福男翻攝）

    肇事車主為了躲避酒測，跟警方盧了老半天。（記者蘇福男翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 酒測 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【除夕】圍爐食譜
百道年菜✧道道精采
團圓好菜✧澎派海味
過年必吃✧長年菜
新年拜這些用意是...
轉寄

標題：酒駕撞斷消防栓 喇叭手「盧」半天不酒測


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月27日‧星期五‧丙申年臘月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.