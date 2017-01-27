酒駕撞斷消防栓 喇叭手「盧」半天不酒測

2017-01-27 10:41

〔記者蘇福男／高雄報導〕54歲劉姓男子今天凌晨酒駕撞斷路邊消防栓，車子翻覆人擦傷，面對警方酒測時裝瘋賣傻，警方故意激他「不會吹」，劉男竟自豪當年當兵是吹喇叭的，盧了老半天，最後乖乖就範，酒測值高達0.66 毫克，當場被帶回警局偵辦。

今天凌晨1點多，劉男酒駕行經城峰路，疑因閃車不慎撞斷路邊消防栓，車子翻覆人輕微擦傷，消防人員將他救出，警方聞到他身上有酒味進行酒測。

劉男心虛開始裝瘋賣傻，吹起酒測器有氣無力，警方故意激他不會吹，劉男很不服氣回嗆說：「我軍中吹喇叭的，怎麼可能不會吹！」但吹了好幾次，酒測器依然無法偵測，盧了老半天，警方告知再不吹出來，依法可以強制送醫抽血。

劉男眼見無計可施，便乖乖使出吹喇叭本領，這一吹酒測值高達0.66 毫克，警方當場上銬帶回偵辦。

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