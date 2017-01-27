便宜喇叭放洗車廠 竟被BMW男順手偷走

2017-01-27 10:32

〔記者吳政峰、陳薏云／新北報導〕新北深坑一間自助洗車廠謝姓老闆，在廠內裝設音響，供客人邊洗車邊聽音樂，未料25日發現價值數百元的喇叭跟行動電源都不見了，調閱監視器才知道小偷是一位開BMW的車主，警方獲報循線找到竊嫌蕭男，詢後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

謝男於新北深坑承租一小塊土地，開立自助洗車場，為了讓客人洗車時能有小小娛樂，好意在內裝設無線音響，豈料遭蕭男竊走，心痛得上網緝凶。

警方網路巡察得知此事，部分員警對蕭男所駕駛的BMW有印象，便至該車停放位置查找，再依車牌號碼電聯38歲的蕭男。

蕭男承認拿取物品，辯稱在洗車場看到無線喇叭及行動電源，以為是其他客人不要的，才會順手拿走，並無偷竊之意。

警方詢後，通知謝男來領取贓物，再將蕭男移送法辦。