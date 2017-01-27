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獵人打獵遭槍射眼 送醫傷重不治

2017-01-27  09:30

［記者王峻祺／花蓮報導］台東與花蓮縣山區交界處，昨日深夜11時許，一名45歲余姓男子與友人上山打獵，不慎遭獵槍射穿右眼，頭部中彈後當場倒地不起，台東警消獲報趕抵，男子已無生命徵象，送往慈濟醫院關山分院急救仍傷重不治。

事發地點位於台東縣海端鄉廣原村大埔山區與花蓮縣富里鄉學田山區交界處，余男昨晚與友人上山打獵時，疑似被子彈射入右眼血流不止，同行友人發現後立刻報警，並由台東消防局關山高救隊執行救援任務。

余男中彈後倒臥山邊，經救難人員評估已無呼吸脈搏及心跳，送往慈濟醫院關山分院急救仍不治，當家人聞訊趕抵醫院時不發一語，只透露可能是為了要給家人一頓豐盛的年夜飯，才會提前在小年夜結伴上山打獵。

警方表示，事發當時仍有其他獵人在同區狩獵，初判恐因夜色昏暗，加上現場同時有多組獵人，才會導致憾事發生，目前仍在調查案發經過。

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  • 余男遭獵槍射穿右眼，頭部中彈後當場倒地不起。（台東縣消防局提供）

    余男遭獵槍射穿右眼，頭部中彈後當場倒地不起。（台東縣消防局提供）

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