高市街頭槍擊案主嫌落網 起出槍彈送辦

2017-01-27 09:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市兩派人馬先後於1月19日22時及20日凌晨2時在前鎮、楠梓街頭駁火，警方連日來查獲40多人，昨再逮獲潘姓主嫌，起獲槍彈，今將他依法送辦。

警方調查，潘男在前鎮區某家海產店，因細故與人起衝突，電召呂姓男子夥同友人到場，雙方街頭駁火傷人，隨後雙方各自找人衝突擴大，再次於楠梓區援中、德中路口，爆發第二波衝突。

偵查隊與加昌派出所共組專案小組，由橋頭地檢署稱股鄭檢察官子薇指揮偵辦，並與刑大共同偵辦，警方連日來調閱路口監視器，發現多部涉案車輛，查獲40多人到案，警訊後先依槍砲等罪嫌送辦。

主嫌潘男逃亡多日，狡猾利用朋友證件辦理住宿旅店，甚至完全不使用手機與外人通訊，企圖影響警方查緝方向與線索，經警方不眠不休跟監查訪，掌握交通工具及落腳地點，為不讓潘嫌有機會駕車衝撞獲逃逸，警方昨晚6時許，趁潘男在某旅店休息時，全副武裝攻堅，潘男攻堅過程，一度躲在門後，但因身材壯碩，逮捕過程中極力反抗，經多名警力壓制，才將潘嫌上銬逮捕，並在房內查獲潘男友人吳男，潘男車內起獲手槍1把、彈匣3個、子彈共61發，全案依槍砲、殺人未遂等罪嫌，將2人移送橋頭地檢署偵辦。

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