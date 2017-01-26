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惹女朋友生氣 他的下場超淒涼……
2017-01-26 21:03
警方採指紋時，蘇女自爆男友有毒品吸食器。（記者吳政峰翻攝）
〔記者吳政峰／新北報導〕新北一名蘇女日前報案，控訴楊姓男友偷錢，警方循線逮到楊男，並請蘇女來作筆錄，沒想到蘇女一到警局，看到男友被上銬，情緒突崩潰，痛哭說「錢已經找到了，求求你們不要這樣對他」，惟員警在楊男身上搜出毒品，詢後仍依違反毒品危害防制條例移送檢方，蘇女只好淚眼婆娑跟在警車後面，籌錢幫他交保。
43歲蘇女無業，與打零工維生的44歲楊男同居，雙方個性不合，去年底因細故爭吵，楊男憤而衝出家門，並開蘇女的轎車離去。隨後，蘇女發現藏在衣櫃與床頭的私房錢短少10萬元，認為是楊男所為，怒向警方報案遭竊。
警方派出多名鑑識人員至蘇女家，除小心翼翼採集指紋、拍照蒐證，卻未發現翻動痕跡與異樣，心起疑問。此時，蘇女突大喊「這是什麼？」警方尋著她指的地方，找到一個安非他命吸食器，研判為楊男所有。
員警調閱監視器，判斷楊男應會再回來，便派員埋伏，隔天果然在他家樓下逮到人，並在車上找到一包安非他命，楊男承認持有毒品，否認偷錢。
警方依現行犯，將楊男帶回警局上銬，再通知蘇女來作筆錄，未料蘇女一見男友狼狽樣，竟失控大哭，眼淚和著鼻涕說錢已經找到了，是她一時糊塗，記錯位置了，求警別法辦楊男。員警回應，楊男涉犯毒品罪，須移送給檢察官偵辦，蘇女聽了再度嚎啕大哭，駕車一路跟到地檢署，並四處籌錢協助男友交保，不離不棄。
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