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國1苗栗段小貨車起火 燒得面目全非

苗栗縣消防局人員趕抵時，小貨車已陷入火海。（記者張勳騰翻攝）

2017-01-26  19:27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕中山高北上135.8公里苗栗縣路段，今天傍晚發生小貨車起火，消防人員據報趕抵現場，小貨車已陷入火海，火勢雖及時控制，但整車已燒得全毀，50歲吳姓駕駛及時逃出，並未受傷，起火原因警方初步調查，懷疑是引擎過熱釀禍。

國道警方調查，吳姓男子今天傍晚駕小貨車欲返回新竹，行經中山高苗栗路段時，車子突然冒煙，緊急開到路肩，吳男也立即逃出車外。

苗栗縣消防局銅鑼分隊據報前往灌救，趕抵現場時，整輛小貨車已陷入火海，消防隊員以強力水柱灌救，火勢及時撲滅，但整輛貨車燒得面目全非，初步調查是引擎過熱引燃，真正起火原因國道警方將進一步釐清。

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  • 小貨車燒得面目全非。（記者張勳騰翻攝）

    小貨車燒得面目全非。（記者張勳騰翻攝）

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