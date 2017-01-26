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小年夜祭祖燒金紙 卻燒了自家車庫

2017-01-26  18:44

〔記者王宣晴／新北報導〕小年夜祭祖不慎反燒了自家車庫，新北市淡水一名75歲的盧姓老翁今天在自家車庫燒金紙祭祖，未待金爐內的火勢熄滅便進屋，不料火星卻隨風勢被吹進鐵皮車庫內，引發火勢，警消獲報迅速趕抵救援，費半小時控制火勢，幸無人員傷亡。

警消調查，盧翁當時獨自在家，燒完金紙後想說等金爐內的火勢熄滅再整理金爐，等待途中便進屋休息，沒想到突然聞到燒焦味，查看之下才發現車庫燒起來，緊急用滅火器企圖撲滅火勢未果，這才趕緊跟消防隊報案。

警方表示，現場燃燒45坪，整個車庫近乎全毀，裏頭一輛中古機車也被燒毀，所幸並無人員傷亡。新北市政府消防局第三救災救護大隊呼籲，民眾過年燃燒金紙時務必注意火星，必要時事先準備滅火器材，避免造成自身財產損失。

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  • 盧姓老翁今天下午燒金紙祭祖時不慎引發火勢，燒毀自家車庫。（記者王宣晴翻攝）

    盧姓老翁今天下午燒金紙祭祖時不慎引發火勢，燒毀自家車庫。（記者王宣晴翻攝）

  • 盧姓老翁今天下午燒金紙祭祖時不慎引發火勢，燒毀自家車庫。（記者王宣晴翻攝）

    盧姓老翁今天下午燒金紙祭祖時不慎引發火勢，燒毀自家車庫。（記者王宣晴翻攝）

  • 盧姓老翁今天下午燒金紙祭祖時不慎引發火勢，燒毀自家車庫。（記者王宣晴翻攝）

    盧姓老翁今天下午燒金紙祭祖時不慎引發火勢，燒毀自家車庫。（記者王宣晴翻攝）

  • 盧姓老翁今天下午燒金紙祭祖時不慎引發火勢，燒毀自家車庫。（記者王宣晴翻攝）

    盧姓老翁今天下午燒金紙祭祖時不慎引發火勢，燒毀自家車庫。（記者王宣晴翻攝）

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