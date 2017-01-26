男子在嘉義民雄失聯 家屬焦急協尋

2017-01-26 18:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕25歲廖姓男子老家在彰化縣鹿港鎮，他曾就讀中正大學物理系，目前在嘉義縣民雄鄉三興村租屋居住；廖男的阿公日前過世，1月23日得知後疑出現輕生念頭，24日早上騎腳踏車外出未帶手機，與家人失聯，警方和搜救人員搜索兩天但無所獲，家屬相當焦急，希望有人看到請他盡快跟家人聯絡。

廖父說，家中近年來經濟狀況不好，兒子對自己的壓力也很大，最近自己的父親過世，要告訴兒子，但沒接電話，後來透過房東轉告，聽說兒子感覺很難過，後來一直無法聯絡上他。

廖男失聯後，全家到民雄鄉尋找，家人在租屋處打開廖男的電腦，卻發現搜尋記錄上有上吊繩索綑綁方式，疑似有輕生念頭；24日早上8點左右住處的監視器拍到他騎腳踏車出門。

嘉義縣警方曾調閱附近監視器影像，發現廖男往竹崎、梅山山區移動，但經過兩天搜尋都沒找到人，懷疑也可能往市區走；家人說，廖男的外型特徵是身材略胖，身高175公分左右，深穿淺灰色帽T與黑色褲子，背綠色袋子，騎綠色腳踏車；廖男的阿公將於農曆1月7日出殯，家人盼望他盡快回家。

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