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收到8韓女控遭性侵資料 士檢簽他案擴大偵辦

2017-01-26  19:33

［記者黃捷／台北報導］韓籍女性遭「Jerry Taxi Tour」車隊司機詹侑儒下藥性侵，韓國外交部官員昨透露，韓國駐台北代表部接到另8名訪台韓女舉報疑遭性侵，案經媒體報導，士林地檢署今依剪報簽分「他」字案擴大偵辦，下午5時許也收到法務部傳真相關資料26頁，其中就包括被害人報案提供的身分、照片等資料。

士檢指出，案發後有韓國網友在新聞下方留言，表示搭過詹侑儒的車，服用他給的飲料後，也有昏迷不醒的症狀，自本月18日起，便多次聯繫警政署刑事局，詢問韓國警方是否有其他被害人報案。

韓國警方昨受理其他被害人報案後，士檢立刻與相關人員交換本案資訊，今再簽分「他」字案擴大追查案情，並指揮士林分局清查「Jerry Taxi Tour」車隊，下午5時許也已從法務部國際及兩岸法律司收到傳真資料，目前正在逐一過濾中。

士檢表示，將密切關注本案後續發展，一旦發現相關事證，將積極偵查，勿枉勿縱，以彰顯國法尊嚴並維護法治、保障社會安全。

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  • 韓國外交部官員昨透露，已接到另外8起訪台韓籍遊客舉報疑似遭性侵，且均搭乘同為「Jerry Taxi Tour」車隊的計程車。圖為涉嫌下藥迷昏韓女性侵的詹姓嫌犯。（截自詹嫌部落格）

    韓國外交部官員昨透露，已接到另外8起訪台韓籍遊客舉報疑似遭性侵，且均搭乘同為「Jerry Taxi Tour」車隊的計程車。圖為涉嫌下藥迷昏韓女性侵的詹姓嫌犯。（截自詹嫌部落格）

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