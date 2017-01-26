桃園10大車手 警方：歡迎大家檢舉拿獎金

2017-01-26 18:14

［記者謝武雄／桃園報導］鑒於詐騙案件仍頻，桃園市警察局刑警大隊，針對轄內提領次數前10名的詐欺車手，整理照片後，在官網設置專區，只要民眾主動指認專區內詐欺車手，或在提款機前發現詐欺車手正在提領贓款，均可至警察機關指認，經確認後即可發給檢舉獎金1萬元。

民眾可進入桃園市政府警察局官網，點選「宣導專區」、「詐欺車手指認專區」，即可進入網頁，看到10大車手照片，其中第1名穿白衣服車手共提領8次。

刑警大隊大隊長蔡祥春表示，分析轄區詐欺車手ATM提領熱點，經統計詐欺車手最喜歡利用大型購物中心、超商的提款機提領贓款，可能原因係出入人多，較不容易引起注意，警察機關已在熱點地區編排巡邏或埋守勤務，但礙於警力有限，仍然無法全面防止案件發生，鼓勵民眾指認，希望能補警力不足。