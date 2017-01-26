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輔大性侵案王生判刑 夏林清：打臉朱生指控她吃案？

2017-01-26  18:09

〔記者葉冠妤／新北報導〕因輔大校方、心理系處置失當，去年引發社會撻伐聲浪的輔大性侵案，今下午司法判決出爐，性侵加害者王姓學生判處3年6個月徒刑。輔大對於判決結果表示尊重；被控吃案的夏林清則說，「有信心時間會慢慢證明工作小組與她的清白。」

夏林清表示，今天判決出爐證明了性侵案本來就只有司法能認定，心理系的教育輔導工作小組當初沒有、也不可能跨越司法程序，王生遭判刑正好打臉了朱姓男友對她吃案的不實指控。

至於傳聞校方對夏林清的適任性的審議目前「卡關」，至今遲遲未做出任何懲處，夏林清僅表示一切程序仍在進行中。她強調，有信心隨著時間推移，所謂的是非黑白會越來越清楚，將還給她清白。

對於王生判決結果，輔大校方回應尊重司法判決，且重申王生已被退學，且去年9月26日針對王生所提的退學處分申訴，評議委員會已認定王生申訴無理由，第3度維持退學處分。

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  • 輔大性侵案，今下午司法判決出爐，性侵加害者王姓學生判處3年6個月徒刑。圖為一群網友曾聚集在輔大校園討論。（資料照，記者葉冠妤攝）

    輔大性侵案，今下午司法判決出爐，性侵加害者王姓學生判處3年6個月徒刑。圖為一群網友曾聚集在輔大校園討論。（資料照，記者葉冠妤攝）

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