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Beetalk認識少女 7000元誘騙一起洗澡
2017-01-26 18:23
［記者黃捷／台北報導］何姓男子在網路聊天室Beetalk認識14歲少女蘋蘋（化名），竟2度以7000元價碼，誘使蘋蘋答應陪他洗澡，供他猥褻、指交。士林地檢署今偵結，依違反兒童及少年性交易防制條例起訴何男。
起訴指出，何男2015年中在Beetalk上認識蘋蘋後，便表示希望蘋蘋陪他出來玩，會給2000元作為「伴遊」費用，蘋蘋欣然答應，2人共同出遊數次，漸漸熟識。
何男見花了近一年時間取得蘋蘋信任，見時機成熟，利用2016年3、4月間某日出遊機會，開口以7000元的代價，要求與蘋蘋「開房間」，但承諾不會做愛。
蘋蘋答應後，便隨著何男至北市某汽車旅館內，陪他一起洗澡，再到床上讓何男撫摸胸部、陰部，甚至讓他把手指插進陰道，但2人最後沒有做愛，何男也依約給付7000元給蘋蘋。
何男同年6月又再以同樣條件要求蘋蘋提供性服務，當天流程與前次相同，也未做愛。蘋蘋父母事後發現女兒與何男性交易，氣得報警。
檢察官認為，何男利用網路交友認識蘋蘋，明知蘋蘋未滿16歲，卻以逐漸提高款項及要求的方式，誘使蘋蘋與他性交易，僅管他是源於對少女的依戀，也未違反蘋蘋意原，做法仍可議，因此將他起訴，並建請法官審酌案情後，量處適當之刑。
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