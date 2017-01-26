年假來台玩空拍機 中國男子跌落水湳洞十三層遺址

2017-01-26 16:45

〔記者吳昇儒／新北報導〕25歲中國籍陳姓男子趁著年假到台灣遊玩，今日下午拿著空拍機到瑞芳拍十三層遺址拍攝，卻操作不慎墜機。陳男為了撿回空拍機，爬進遺跡中撿拾，一時不小心跌進遺址中。路人見狀通報110，再由警方轉報新北市消防局救援。消防人員迅速將陳男救出，並送往基隆長庚醫院就醫，並無大礙。

陳男跌進遺址後，自行爬出，但因為腰、腳痛，無法行走只好坐在遺址上等候救援。新北市消防局第六大隊即刻派員，順利將陳男救出。