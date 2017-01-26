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輔大性侵學姐案 男學生判刑3年半 自製氣泡水 讓過年變時尚
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年假來台玩空拍機 中國男子跌落水湳洞十三層遺址

2017-01-26  16:45

〔記者吳昇儒／新北報導〕25歲中國籍陳姓男子趁著年假到台灣遊玩，今日下午拿著空拍機到瑞芳拍十三層遺址拍攝，卻操作不慎墜機。陳男為了撿回空拍機，爬進遺跡中撿拾，一時不小心跌進遺址中。路人見狀通報110，再由警方轉報新北市消防局救援。消防人員迅速將陳男救出，並送往基隆長庚醫院就醫，並無大礙。

陳男跌進遺址後，自行爬出，但因為腰、腳痛，無法行走只好坐在遺址上等候救援。新北市消防局第六大隊即刻派員，順利將陳男救出。

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  • 陳男自行爬上遺址，但受傷無法自行脫困（記者吳昇儒翻攝）

    陳男自行爬上遺址，但受傷無法自行脫困（記者吳昇儒翻攝）

  • 陳男為撿空拍機跌落水湳洞十三層遺址（記者吳昇儒翻攝）

    陳男為撿空拍機跌落水湳洞十三層遺址（記者吳昇儒翻攝）

  • 消防隊員獲報後立刻前往協助搜救（記者吳昇儒翻攝）

    消防隊員獲報後立刻前往協助搜救（記者吳昇儒翻攝）

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