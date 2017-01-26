不怕找不到警察 新店觀光區年節設機動派出所

2017-01-26 16:29

〔記者陳薏云／新北報導〕春節連續假期將至，新北市新店區各風景區預計有大量遊客湧入，警方毫不馬虎，在轄內觀光區設置機動派出所，以淨化社會治安及交通熱點為主，提高見警率並主動接觸民眾，提供服務與關懷。

新店區有碧潭風景區、陽光運動公園、石碇淡蘭博物館及坪林茶業博物館等觀光勝地，為預防年節大量人潮湧入，新店警分局設立除設置「機動派出所」外，更結合4S「Speed（速度）、Service（服務）、Satisfaction（滿意）、Surpression（抑制犯罪）」服務概念，運用科技設備如筆記型電腦、行動印表機、網路攝影機、行動網卡等、依循受理民眾報案作業程序、當場完成報案手續之原則，民眾報案不需要前往派出所駐地。