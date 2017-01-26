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輔大性侵學姐案 男學生判刑3年半 自製氣泡水 讓過年變時尚
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太久沒見面老友惡作劇藏他鑰匙 被告竊盜

2017-01-26  16:20

〔記者王定傳／新北報導〕惡作劇開過頭，小心挨告！

新北市40歲的莊姓男子與從事保全的萬姓男子，從小就在眷村長大，但許久未見面，莊後來得知萬男在中和擔任警衛，跑到該處惡作劇，沒打招呼就摸走他鑰匙，萬男發覺後報警，直到得知是老友犯案後，才說誤會一場不告了，新北地檢署也認為，莊男只是要惡作劇，沒有犯意，處分不起訴。

本案發生於去年9月11日下午1點40時許，40歲的莊男跑到老友任職的警衛室旁，沒有跟老友打招呼，直接摸走他的鑰匙離開。

萬男事後發現鑰匙不見，直接報案，警方循線揪出莊男涉案，他坦言摸走鑰匙，但堅稱因為看到萬男在忙，才會惡作劇將鑰匙藏起來，後來剛好有事耽擱，直到警察打電話來，他才想到還沒還給老友，沒有竊盜犯意。

萬男事後得知竊嫌竟然是好友後也說，兩人從小住在同一眷村，中間有一段時間沒有聯絡，莊男已歸還鑰匙並道歉，他想撤回告訴，因為這只是一場惡作劇；檢方認為，本案並無證據證明莊男有竊盜犯意，且雙方已和解，萬男當庭表示願意原諒對方，因此處分不起訴。

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