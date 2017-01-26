| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
輔大性侵學姐案 男學生判刑3年半 自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 社會

推一下導致心理受傷？ 男告「傷害」

2017-01-26  15:47

〔記者王定傳／新北報導〕新北市王姓男子去年12月間，在板橋車站地下一樓美食街逛街，高姓送貨員因認為他阻擋去路，推了他一下，王沒有跌倒，事後怒告高「傷害」，原因是「害他心裡受傷」，由於事後雙方和解，新北地檢署處分不起訴。

法界人士指出，即使雙方沒有和解，王男沒有因此受傷，即便主張「心理」受傷，也很難構成傷害要件。

本案發生於去年12月10日晚間8點半，王男在板橋車站地下一樓美食街逛街，高姓男子搬運貨物時，認為王男擋到他的路線，推了他一下，事後王男怒告「傷害」罪，不過，雙方事後已經和解，檢方因此處分不起訴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：推一下導致心理受傷？ 男告「傷害」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.