推一下導致心理受傷？ 男告「傷害」

2017-01-26 15:47

〔記者王定傳／新北報導〕新北市王姓男子去年12月間，在板橋車站地下一樓美食街逛街，高姓送貨員因認為他阻擋去路，推了他一下，王沒有跌倒，事後怒告高「傷害」，原因是「害他心裡受傷」，由於事後雙方和解，新北地檢署處分不起訴。

法界人士指出，即使雙方沒有和解，王男沒有因此受傷，即便主張「心理」受傷，也很難構成傷害要件。

本案發生於去年12月10日晚間8點半，王男在板橋車站地下一樓美食街逛街，高姓男子搬運貨物時，認為王男擋到他的路線，推了他一下，事後王男怒告「傷害」罪，不過，雙方事後已經和解，檢方因此處分不起訴。