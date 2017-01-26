| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
輔大性侵學姐案 男學生判刑3年半 自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 社會

毒蟲攜毒趴趴走 落網直呼犯了「7年之癢」

2017-01-26  15:46

〔記者許國楨／台中報導〕周姓毒蟲騎車攜毒外出趴趴走被員警攔查，結果當街被起出海洛因及安毒各一包，只是誇張的是，周男絲毫不覺自己犯罪，竟大言不慚的強調已7年未碰毒，最近因家庭因素才又染毒，直呼自己犯了7年之癢『有夠衰』，讓聞言員警忍不住怒斥：聽你在鬼扯。

40歲周男本月19日晚間騎車行經中市南區忠明南路、美村南路口時，因邊騎車邊操作衛星導航機，被剛好巡邏經過的第三分局健康派出所員警直擊立即指揮停車受查，警方查出周男有毒品刑案紀錄經同意後檢查其身體及物品。

員警發現周男褲子口袋裝有現金15000元質疑是否欲購買毒品，此時周男佯稱是要買iPhone 6S手機卻直冒冷汗，警方直覺有異準備進一步檢查其口袋時，周男自知犯行已露餡，主動從口袋取出海洛因及安毒各一包交付。

周男在警訊中向警方訴苦，表示已7年未碰毒品，但最近因家庭因素心情鬱悶才又染毒，絲毫不覺自己犯罪，直呼自己犯了7年之癢『有夠衰』，誇張的歪理聽的員警直搖頭，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 周男當街被起出毒品。（記者許國楨翻攝）

    周男當街被起出毒品。（記者許國楨翻攝）

  • 周男染毒竟稱自己犯了7年之癢。（記者許國楨翻攝）

    周男染毒竟稱自己犯了7年之癢。（記者許國楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 7年之癢 毒品 毒蟲 海洛因
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：毒蟲攜毒趴趴走 落網直呼犯了「7年之癢」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.