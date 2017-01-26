毒蟲攜毒趴趴走 落網直呼犯了「7年之癢」

2017-01-26 15:46

〔記者許國楨／台中報導〕周姓毒蟲騎車攜毒外出趴趴走被員警攔查，結果當街被起出海洛因及安毒各一包，只是誇張的是，周男絲毫不覺自己犯罪，竟大言不慚的強調已7年未碰毒，最近因家庭因素才又染毒，直呼自己犯了7年之癢『有夠衰』，讓聞言員警忍不住怒斥：聽你在鬼扯。

40歲周男本月19日晚間騎車行經中市南區忠明南路、美村南路口時，因邊騎車邊操作衛星導航機，被剛好巡邏經過的第三分局健康派出所員警直擊立即指揮停車受查，警方查出周男有毒品刑案紀錄經同意後檢查其身體及物品。

員警發現周男褲子口袋裝有現金15000元質疑是否欲購買毒品，此時周男佯稱是要買iPhone 6S手機卻直冒冷汗，警方直覺有異準備進一步檢查其口袋時，周男自知犯行已露餡，主動從口袋取出海洛因及安毒各一包交付。

周男在警訊中向警方訴苦，表示已7年未碰毒品，但最近因家庭因素心情鬱悶才又染毒，絲毫不覺自己犯罪，直呼自己犯了7年之癢『有夠衰』，誇張的歪理聽的員警直搖頭，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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