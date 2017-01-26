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輔大性侵學姐案 男學生判刑3年半 自製氣泡水 讓過年變時尚
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泰金888破功 警破地下運動彩簽賭集團

2017-01-26  16:01

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊偵三隊，日前破獲由男子張淵菘經營的「小菘」賭博投注站，深入追查意外發現營運半年來，居然收受下注金額高達6仟萬5佰元以上；案經警方溯源蒐證，終於追出幕後主持「AX運動網」、「泰金888」等賭博網站的負責人林士捷等人，今日依賭博罪嫌移送法辦。

警方調查，綽號「蕭傑」的28歲嫌犯林士捷，與綽號「小菘」的張淵菘、「光哥」曾民光、李其璋等共同組成網路簽賭網站集團，為增加其簽賭客源及收入，並由李嫌在萬大路架設電腦主機機房，分析各大賭博網站下注情形，再進行操盤下注。

林嫌等人為有效控管簽賭站營運，除以手機使用line通訊軟體供賭客下注外，另在住家架設電腦主機開站供賭客簽注。林嫌並在他信義區的住處門口裝設監視鏡頭外，還又在大樓入口處裝設監視鏡頭雙重過濾，以逃避查緝。

警方是在破獲由張淵菘營運的投注站後，發現投注金額異常龐大，經深入調查發現幕後集團，經多日實施埋伏勘查，兵分多路至現場執行搜索查緝，逮獲林嫌等4人。

警方清查發現林嫌自105年5月至12月止之賭金來往金額高達9千5佰萬元，其餘曾嫌及李嫌等人賭金來往金額也平均達上仟萬元以上。警訊中林嫌等人承認經營賭博網站，全案依賭博罪移送北地檢察署偵辦。

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  • 泰金運動簽賭站。（記者劉慶侯翻攝）

    泰金運動簽賭站。（記者劉慶侯翻攝）

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