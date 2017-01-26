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騎士未開大燈遭警攔查 意外查出大批毒品

2017-01-26  15:13

〔記者姚岳宏／台北報導〕26歲林姓男子凌晨騎機車行經台北市動物園前，由於未開大燈，警方攔下正要規勸時，發現他神情緊張，褲子口袋還露出可疑夾鏈袋，仔細盤查，竟在他身上搜出大批安非他命及K他命毒品，依毒品罪嫌送辦。

文山一警分局指南派出所警員吳祥賓、李永杰在動物園前執行路檢時，發現行駛而來的機車未開大燈，本來好意要規勸，但李員盤查時卻眼尖發現，騎士左口袋露出可疑夾鏈袋，林男自知難逃法網，主動交出口袋中毒品，經查共有11包的安非他命及5包K他命毒品，林男表示都是別人寄放，訊後依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署送偵辦。

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  • 警方意外查出大批安非他命及K他命毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    警方意外查出大批安非他命及K他命毒品。（記者姚岳宏翻攝）

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