為了讓中國女友來台 知名娛樂公司員工做錯事...

2017-01-26 15:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕時任負責處理知名春風娛樂製作公司辦理兩岸交流業務的侯姓男子為了讓中國籍的董姓女友順利來台，竟偽造她的身分是創意總監，再以公司名義申請來台商務考察，卻被專勤隊人員揪出移送法辦。基隆地檢署檢察官認為，侯、董兩人已經違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪，將2人起訴。

據悉，春風娛樂製作公司曾製作「上班這黨事」等綜藝節目，且製作許多電視台節目，在業界頗有名氣。

移民署專勤隊人員調查，侯男指示大陸上海瑞陽視聽設備公司諸姓職員以其公司名義，偽造董姓女友曾在其公司擔任創意總監的職位等不實內容，再將其偽造的在職證明送交侯男任職的春風娛樂公司，再以商務活動名義，申請讓董姓女友來台兩次。

侯男偵訊時則向檢察官坦承所有犯行，但董女只承認自己是飯店員工，且商務名義來台，對於偽造文書一事完全不知情。

檢察官認定，侯、董兩人已觸犯台灣地區與大陸地區人民關係條例及偽造文書等罪，請法官從重論處，並分論併罰。