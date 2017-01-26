司改會申請抄錄黃世銘洩密、懲戒等卷證被駁回 法院判合理

2017-01-26 15:39

〔記者楊國文／台北報導〕4年前「九月馬王政爭」案引發政治風波，民間司改會將捲入其中的前檢察總長黃世銘、特偵組檢察官移送檢察官評鑑委員會評鑑，雖做出黃世銘應撤職等處分，司改會仍依政府資訊公開法規定，向法務部申請抄錄、閱覽黃世銘洩密案相關評鑑資料但遭拒，因此提出行政訴訟，台北高等行政法院認為，依檢察官評鑑實施辦法等規定，評鑑決議書等資料依法應保守秘密，且還涉及台北地檢署正偵辦前總統馬英九涉教唆黃世銘涉密的資料，屬偵查中秘密，法務部駁回有理，今判司改會敗訴；仍可上訴。

台北高等行政法判決指出，依檢察官評鑑實施辦法第10條規定，檢察官評鑑委員會相關人員對評鑑、會議討論、決議書內容等事項，均應保密，不得做為審議評鑑事件目的外使用。

此外，司改會申請抄錄、閱覽或複製檔案、資料中，還包括北檢正偵辦前總統馬英九涉教唆黃世銘涉密的資料，屬偵查中應秘密的資料，不得公開，因此法務部檢協會自然有權拒絕提供相關資料。

判決也指出，黃世銘、特偵組檢察官等人被移送評鑑事件，係黃世銘等人承辦案件時的違法行為，與公益無關，因此與資訊公開法「對公益有必要者」的規定無關。