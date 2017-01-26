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男友愛「超跑」 她竟這麼做
2017-01-26 14:02
〔記者許國楨／台中報導〕超商推出GTR迴力車集點換購活動，吸引許多模型車迷，原在超商任職的許姓女店員，為了討有收藏超跑模型的男友歡心，竟涉嫌利用職務之便侵占二組客人預購的迴力車後隨即離職失聯，氣的店長報案提告，警方前天逮捕許女到案依侵占罪嫌送辦。
警方調查，22歲許女去年5月起在台灣大道某超商任職，11月間發現店內集點活動可加價購買超跑收藏組，竟趁職務之便侵占2組客人預購到貨的商品，店長獲知後詢問她，許女表示因男友很喜歡想收藏才如此做，表明可以扣她薪水。
但6天後許女突然沒上班，店長因打電話和傳簡訊都未回訊，氣的向台中市第一分局提告，指其店內活動兌換商品「GTR迴力車收藏盒」遭店員侵占，且店員得手後即無故不到勤上班，請求警方協助。
警方調查後發現許女涉案，經多次通知仍未到案說明，前天終於發現許女下落逮人，順利取回迴力車，許女警訊中辯稱，迴力車是請店長夫人幫忙蒐集，而且費用2426元店家已從11月薪資內扣走，惟店長表示許女未付款且無故不到勤後多次聯繫均未獲回應，堅持提出侵占告訴，加上許女無法提出證明，訊後全案仍依侵占罪嫌送辦。
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