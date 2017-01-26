| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 社會

男友愛「超跑」 她竟這麼做

2017-01-26  14:02

〔記者許國楨／台中報導〕超商推出GTR迴力車集點換購活動，吸引許多模型車迷，原在超商任職的許姓女店員，為了討有收藏超跑模型的男友歡心，竟涉嫌利用職務之便侵占二組客人預購的迴力車後隨即離職失聯，氣的店長報案提告，警方前天逮捕許女到案依侵占罪嫌送辦。

警方調查，22歲許女去年5月起在台灣大道某超商任職，11月間發現店內集點活動可加價購買超跑收藏組，竟趁職務之便侵占2組客人預購到貨的商品，店長獲知後詢問她，許女表示因男友很喜歡想收藏才如此做，表明可以扣她薪水。

但6天後許女突然沒上班，店長因打電話和傳簡訊都未回訊，氣的向台中市第一分局提告，指其店內活動兌換商品「GTR迴力車收藏盒」遭店員侵占，且店員得手後即無故不到勤上班，請求警方協助。

警方調查後發現許女涉案，經多次通知仍未到案說明，前天終於發現許女下落逮人，順利取回迴力車，許女警訊中辯稱，迴力車是請店長夫人幫忙蒐集，而且費用2426元店家已從11月薪資內扣走，惟店長表示許女未付款且無故不到勤後多次聯繫均未獲回應，堅持提出侵占告訴，加上許女無法提出證明，訊後全案仍依侵占罪嫌送辦。

廣告
  • 超商推出GTR迴力車集點換購活動，吸引許多模型車迷。（記者許國楨翻攝）

    超商推出GTR迴力車集點換購活動，吸引許多模型車迷。（記者許國楨翻攝）

  • 許姓女店員涉嫌侵占二組客人預購的迴力車被法辦。（記者許國楨翻攝）

    許姓女店員涉嫌侵占二組客人預購的迴力車被法辦。（記者許國楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：男友愛「超跑」 她竟這麼做


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.