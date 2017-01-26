撞球好手染毒被逮 老父悲痛難過

侯姓男子被警方查獲持有K他命。（記者林宜樟翻攝）

2017-01-26 14:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市刑警大隊昨天到嘉義縣中埔鄉查緝毒品，在侯姓嫌犯家中查獲108公克K他命，依毒品危害防制條例移送法辦；警方發現，侯某家中有許多獎盃，才知他原來是撞球好手，獲獎連連，但因景氣衰退，在撞球練習場教學的收入越來越差，因生活壓力而染上毒癮，令人不勝唏噓。

嘉市警方在侯姓男子家中查獲毒品，但發現侯某氣質不差，談吐也正常，不像一般毒品人口；後來跟侯某及家人談話，才知侯某家多人擅長寫書法，他不僅擅寫書法，還是撞球好手，十幾年前在高中還曾得過全國第二名佳績，師長和同學都稱羨。

侯姓男子跟警方說，因為很喜歡打撞球，因此退伍後在撞球場當駐場老師，教導愛好者球技，但因為撞球原本在台灣運動人口就不多，近年來景氣變差，打撞球的人更少，一個月收入頂多3萬多，起起伏伏；因面臨生活壓力，不慎染上毒癮。

昨天警方查緝時，侯父發現兒子吸毒，哀傷難過；侯某見老父悲痛，難過的跟警方說，一定會痛定思痛，徹底戒毒，擺脫毒品控制，重新展開人生。