踏板載小孩撞傷行人 女騎士遭判刑2個月
2017-01-26 14:26
［記者黃捷／台北報導］李姓媽媽騎機車載2名年幼的女兒出門，不慎擦撞穿越馬路的行人，導致行人倒地受傷，雖然雙方皆未違規，但因李女讓其中1女兒站在機車踏板上，士林地方法院認為，這個動作影響駕駛人的反應及行車視線，是肇事的原因之一，因此依過失傷害罪判她2個月徒刑。
判決指出，31歲李女育有6歲、4歲2個女兒，2015年11月17日下午，她騎機車載2女出門，讓大女兒坐在後座、小女兒站在踏板上，行經新北市淡水區新生、真理街口時，車頭不慎撞上穿越馬路行人的右側腳踝，造成行人腳踝撕裂傷。
法官根據警方車禍調查報告，指出當時天晴、日間自然光線充足，柏油路面乾燥、無缺陷，路上無障礙物且視距良好，交通號誌也運作正常，並無不能注意之情事。
因《道路交通安全規則》規定機車後座設有固定座位者，得附載一人，李女卻多載小女兒，並讓她站在踏板上，影響李女騎車時對人車動態之注意及反應，與造成車禍有相當因果關係，因此認定李女有過失。
法官審酌李女主動向警方坦承肇事，事後與受傷行人以6萬元成立調解，已當庭給付3萬元，且她目前無工作，家境勉持，卻要養育2幼女，以及即將出生的小孩，因此判她2個月徒刑，得易科罰金6萬元，緩刑2年，須於緩刑期間償餘款3萬元。
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