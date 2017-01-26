借5元打電話遭拒 男持刀刺人

2017-01-26 14:04

〔記者王定傳／新北報導〕去年8月間，新北市林姓男子向社區蔣姓保全借5元打公用電話遭拒，心生不滿，回住處拿水果刀，奔下樓狂刺蔣男胸口與手臂，刺到刀刃與刀柄斷裂，刀刃還插在蔣男右手前臂後才離去，新北地院依殺人未遂等罪，判蔣6年4月徒刑，可上訴。

判決書指出，去年8月18日，林男就因心情不佳在超商前砸自己的機車，路人看他一眼，也被他毆打，隔天，他向保全借5元打電話遭拒，林男氣到跑回8樓住處找水果刀。

他持刀搭電梯下樓，狂刺蔣男胸口與手臂，刺到刀刃與刀柄斷裂，刀刃還插在蔣男右手前臂後才離去，所幸蔣男送醫並無生命危險；法院審理時，林男坦承犯行。

合議庭認為，林男第一刀就朝蔣男胸部猛刺，且深度達5公分，最終刀刃刺進蔣男右前臂，刀刃與刀柄分離才罷手，若再偏離一些就有生命危險，可見有殺人之意，依殺人未遂及傷害罪判刑。