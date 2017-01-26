| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 社會

明德山莊文資審查 家長會抗議

2017-01-26  13:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市七堵區明德國中教職員舊宿舍「明德山莊」，近日因為學校擬興建風雨操場打算拆除舊宿舍改建，畫家王傑緊急向文化局申請文化資產，讓風雨操場改建案暫緩；文化局26日召開第一次文資審查會，基隆市家長會聯合會、明德國中家長會26日上午到場舉牌抗議，高喊「學生要空間，學生要操場」。

屋齡60年的明德山莊，建物為紅瓦屋頂、木造隔間、紅磚砌成的平房聚落特色，目前僅有一戶是現任教師，因文化資產申請案，拆除改建工程暫緩。

明德國中家長會長林淑娟說，家長會要表達的是文化和教育可以共存，創造雙贏，整個舊宿舍應整體規畫，把髒亂、破舊、有治安疑慮的部分要規畫處理，不能任其荒廢，而又讓學生活動沒有空間，也沒有操場可使用。

基隆市家長聯合會總會長李進雄表示，明德國中舊宿舍改學校有整體的規畫，不只風雨操場，還有生命體驗區、露營區、教育營，況且並不是全部拆除宿舍，只是拆除一部分，「不能以文化的大帽子扣住」，對學生很不公平。目前只剩5戶住戶，只有1戶是合法。

文化局長彭俊亨說，文資委員會根據規定來審查明德山莊的文資價值，但他希望各方不要站在對立面，加強溝通。就算被賦予文資身分，也不是說都不能動，透過好的設計還是可以「共存」的，只是規畫要送文資審議委員會。

畫家王傑從小在明德山莊宿舍長大，見宿舍將要被拆，日前發起貼春聯活動；王傑質疑，現今少子化問題嚴重，風雨操場是否有迫切必要？且擔心難得的宿舍群被全部拆除。

廣告
  • 基隆市明德國中家長會、基隆市家長會聯合會２６日前往文化局，在文資審查會議外舉牌抗議。（記者俞肇福攝）

    基隆市明德國中家長會、基隆市家長會聯合會２６日前往文化局，在文資審查會議外舉牌抗議。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市明德國中東新街的教職員宿舍，學校擬興建風雨操場拆除，地方人士申請文化資產，文化局２６日召開文資會議審查。（記者俞肇福攝）

    基隆市明德國中東新街的教職員宿舍，學校擬興建風雨操場拆除，地方人士申請文化資產，文化局２６日召開文資會議審查。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宿舍 文化資產 明德國中 明德山莊
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：明德山莊文資審查 家長會抗議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.