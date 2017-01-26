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明德山莊文資審查 家長會抗議
2017-01-26 13:34
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市七堵區明德國中教職員舊宿舍「明德山莊」，近日因為學校擬興建風雨操場打算拆除舊宿舍改建，畫家王傑緊急向文化局申請文化資產，讓風雨操場改建案暫緩；文化局26日召開第一次文資審查會，基隆市家長會聯合會、明德國中家長會26日上午到場舉牌抗議，高喊「學生要空間，學生要操場」。
屋齡60年的明德山莊，建物為紅瓦屋頂、木造隔間、紅磚砌成的平房聚落特色，目前僅有一戶是現任教師，因文化資產申請案，拆除改建工程暫緩。
明德國中家長會長林淑娟說，家長會要表達的是文化和教育可以共存，創造雙贏，整個舊宿舍應整體規畫，把髒亂、破舊、有治安疑慮的部分要規畫處理，不能任其荒廢，而又讓學生活動沒有空間，也沒有操場可使用。
基隆市家長聯合會總會長李進雄表示，明德國中舊宿舍改學校有整體的規畫，不只風雨操場，還有生命體驗區、露營區、教育營，況且並不是全部拆除宿舍，只是拆除一部分，「不能以文化的大帽子扣住」，對學生很不公平。目前只剩5戶住戶，只有1戶是合法。
文化局長彭俊亨說，文資委員會根據規定來審查明德山莊的文資價值，但他希望各方不要站在對立面，加強溝通。就算被賦予文資身分，也不是說都不能動，透過好的設計還是可以「共存」的，只是規畫要送文資審議委員會。
畫家王傑從小在明德山莊宿舍長大，見宿舍將要被拆，日前發起貼春聯活動；王傑質疑，現今少子化問題嚴重，風雨操場是否有迫切必要？且擔心難得的宿舍群被全部拆除。
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